В «Ред Булл» заявили, что не получали от Ньюи уведомлений об уходе – журналист Sky

Команда «Ред Булл» говорит, что не получала никаких уведомлений от руководителя своего технического департамента Эдриана Ньюи о намерении покинуть австрийскую команду. Об этом говорится в сообщении журналиста Sky Sports Крейга Слейтера на странице телекомпании в социальной сети X (ранее Twitter).

Сегодня немецкое издание Auto Motor und Sport сообщило, что Эдриан Ньюи покинет австрийскую команду до конца года. Следом британское издание ВВС Sport сообщило, что высокопоставленные источники в команде «Ред Булл» подтвердили, что Ньюи уведомил команду о желании покинуть ее.

65-летний Эдриан Ньюи работает в «Ред Булл» с 2006 года. Он якобы недоволен склоками внутри команды, возникшими после скандала вокруг Кристиана Хорнера.

Главным претендентом на Ньюи считается «Феррари», которая готова предложить ему зарплату в $ 12-13 млн в год.