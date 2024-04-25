В случае ухода из «Ред Булл» Ньюи должен будет провести год вне Ф-1 – журналист Sky

В случае ухода из «Ред Булл» руководитель технического департамента австрийской команды Эдриан Ньюи должен будет провести год вне Формулы-1, прежде, чем сможет присоединиться к другой команде. Об этом говорится в сообщении журналиста Sky Sports Крейга Слейтера на странице телекомпании в социальной сети X (ранее Twitter).

«Если «Ред Булл» решит удерживать Ньюи до конца контракта, то по его условиям тот будет обязан еще год не работать в Формуле-1. Таким образом он приступит к своим новым обязанностям не раньше 2027 года», — сообщил Слейтер.

Контракт Ньюи с «Ред Булл» действует до конца 2025 года.

Сегодня немецкое издание Auto Motor und Sport сообщило, что Эдриан Ньюи покинет «Ред Булл» до конца года. Британское издание ВВС Sport также сообщило, что высокопоставленные источники в команде «Ред Булл» подтвердили, что Ньюи уведомил команду о желании покинуть ее.

65-летний Эдриан Ньюи работает в «Ред Булл» с 2006 года. Он якобы недоволен склоками внутри команды, возникшими после скандала вокруг Кристиана Хорнера.

Главным претендентом на Ньюи считается команда «Феррари».