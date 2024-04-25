«Ауди» уже в пятницу может объявить о контракте с Хюлькенбергом – Blick

«Ауди» уже в пятницу, 26 апреля, может объявить о контракте с Нико Хюлькенбергом, об этом сообщает швейцарское издание Blick.

«В пятницу будет больше трансферных новостей: «Ауди»-«Кик-Заубер» объявят о контракте на несколько лет с 36-летним Нико Хюлькенбергом», — пишет Blick.

Ранее сообщалось, что руководство «Ауди» поставило задачу генеральному директору проекта в Формуле-1 Андреасу Зайдлю сформировать состав пилотов на сезон-2025 до июня, и что «Ауди» и немецкий пилот Нико Хюлькенберг договорились о трёхлетнем соглашении с 2025 года.

«Ауди» проявляет большой интерес к пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу, но испанец пока не спешит подписывать контракт с принадлежащей этой компании командой «Кик-Заубер».