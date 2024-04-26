В следующем году в WRC могут внедрить тим-радио в трансляции – по примеру Формулы-1

Организаторы чемпионата мира по ралли (WRC) планируют внедрить в телетрансляции соревнований переговоры пилотов и команд по тим-радио, как это давно происходит в Формуле-1.

«Я думаю, нам нужно обеспечить возможность выводить переговоры немедленно, а не через 20 секунд после того, как они закончили этап.

Раллийные машины очень дорогие, но у моей арендной дорожной машины лучшие коммуникационные возможности, чем у них», — приводит слова директора по организации мероприятий WRC Саймона Ларкина издание Motorsport.

Сейчас переговоры экипажей можно послушать только в конце этапа, в прямом эфире сервиса Rally.TV.

Организаторы WRC уже назначили специального консультанта, который начнёт работу над концепцией командного радио в следующем месяце на Ралли Португалии.