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Феттель ответил на вопрос о лучшем пилоте, с которым ему приходилось гоняться

Феттель ответил на вопрос о лучшем пилоте, с которым ему приходилось гоняться
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Прославленный гонщик Формулы-1, четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель ответил на вопрос по поводу лучшего гонщика, с которым ему приходилось соревноваться.

«Я бы сказал, что это Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон. Почему? Потому что цифры говорят сами за себя. Однако Михаэль был моим кумиром, а Льюис – лучший, если посмотреть на статистику», — сказал Феттель во время интервью на talkSPORT.

Шумахер и Хэмилтон являются единственными семикратными чемпионами Формулы-1. Начиная со следующего сезона Льюис перейдёт в итальянскую команду «Феррари».

Главные новости дня:

Ранее Феттель назвал пилота, который, по его мнению, выиграет титул после доминирующей эры Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

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