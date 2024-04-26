De Telegraaf: тем, кто фанатично заявлял, что в «Ред Булл» всё хорошо, надо менять тактику

Нидерландский журналист издания De Telegraaf Эрик ван Харен поделился мнением о недавней новости по поводу главы технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи. Ранее немецкое издание Auto Motor und Sport сообщило, что австрийский специалист должен покинуть австрийскую команду.

«Даже те, кто фанатично заявлял, что в «Ред Булл» снова всё хорошо, теперь должны сменить тактику. Желание легендарного топ-специалиста Эдриана Ньюи покинуть команду показывает, что в ней не было спокойствия, которое демонстрировалось в последние недели», — написал ван Харен в своей колонке в De Telegraaf.

Ранее сообщалось, что Эдриан вскоре объявит о своём уходе из команды, в которой работает с 2006 года. Ньюи якобы недоволен склоками внутри гоночного коллектива, а также не хочет отвлекаться на проектирование гиперкара «Ред Булл», желая сосредоточиться на машинах Формулы-1.

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