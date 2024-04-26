Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Глава «Хааса» Комацу высказался об уходе Хюлькенберга

Глава «Хааса» Комацу высказался об уходе Хюлькенберга
Комментарии

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался об уходе пилота команды Нико Хюлькенберге.

«Я хотел бы поблагодарить Нико за его вклад в работу команды за то время, что он был с нами, — он был отличным командным игроком и тем, с кем нам очень приятно работать. Его опыт и отзывы оказались бесценными для нас с точки зрения улучшения качества — это ясно видно по его выступлениям в квалификациях и гонках на VF-24 в этом сезоне. В этом году нас ждёт ещё много гонок, так что мы с нетерпением ждём возможности воспользоваться его вкладом в оставшуюся часть сезона 2024 года», — приводит слова Комацу пресс-служба команды.

В настоящий момент Хюлькенберг занимает 13-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе четыре очка.

Материалы по теме
«Хаас» объявил об уходе Нико Хюлькенберга после этого сезона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android