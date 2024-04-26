Глава «Хааса» Комацу высказался об уходе Хюлькенберга

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался об уходе пилота команды Нико Хюлькенберге.

«Я хотел бы поблагодарить Нико за его вклад в работу команды за то время, что он был с нами, — он был отличным командным игроком и тем, с кем нам очень приятно работать. Его опыт и отзывы оказались бесценными для нас с точки зрения улучшения качества — это ясно видно по его выступлениям в квалификациях и гонках на VF-24 в этом сезоне. В этом году нас ждёт ещё много гонок, так что мы с нетерпением ждём возможности воспользоваться его вкладом в оставшуюся часть сезона 2024 года», — приводит слова Комацу пресс-служба команды.

В настоящий момент Хюлькенберг занимает 13-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе четыре очка.