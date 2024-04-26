«Ауди» объявила о многолетнем контракте с Нико Хюлькенбергом

Немецкая компания «Ауди» объявила о многолетнем контракте с немецким гонщиком Нико Хюлькенбергом, который по окончании нынешнего сезона покинет «Хаас». Следующий сезон Нико проведёт в команде «Кик-Заубер», чей контрольный пакет акций «Ауди» уже полностью выкупила. Напомним, сама «Ауди» присоединится к Формуле-1 только в 2026 году.

Сообщается, что параллельно со своими обязательствами в «Кик-Заубере» в сезоне 2025 года Хюлькенберг будет принимать активное участие в разработке первого автомобиля «Ауди» для 2026 года.

В настоящий момент Хюлькенберг занимает 13-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе четыре очка. «Кик-Заубер» сейчас занимает 10-е место в Кубке конструкторов, не имея ни одного очка.