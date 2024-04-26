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Нико Хюлькенберг разместил первый пост после подписания контракта с «Ауди»

Нико Хюлькенберг разместил первый пост после подписания контракта с «Ауди»
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Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг разместил первый пост после анонса «Ауди» о контракте с ним в 2026 году. До окончания этого сезона Хюлькенберг будет продолжать выступать за «Хаас», а в 2025-м присоединится к «Кик-Зауберу», чей контрольный пакет акций «Ауди» уже полностью выкупила.

«Я очень рад и польщён возможностью вернуться в 2025 году в команду Формулы-1 «Кик-Заубер» и представлять мирового производителя автомобилей из Германии, пионера технологий «Ауди». Это большой проект с амбициями. Огромный вызов, которого я с нетерпением жду. Беседы с Андреасом Зайдлем и Оливером Хоффманном проходили в доверительном ключе и характеризовались высокой оценкой и взаимопониманием в отношении общих целей», — написал Нико.

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