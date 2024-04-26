Нико Хюлькенберг высказался о «Хаасе» после контракта с «Ауди»

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг поблагодарил команду «Хаас», которую он покинет по окончании нынешнего сезона Формулы-1. Нико подписал многолетний контракт с «Ауди», но в 2025-м присоединится к «Кик-Зауберу», чей контрольный пакет акций «Ауди» уже полностью выкупила.

«Хотел бы выразить особую благодарность команде «Хаас», особенно Джину Хаасу и Гюнтеру Штайнеру, за то, что они доверились мне полтора года назад и сделали возможным моё возвращение в Формулу-1. В оставшихся 19 гонках сделаю всё, что в моих силах, чтобы добиться как можно большего успеха», – написал Хюлькенберг на своей странице в социальных сетях.

В настоящий момент Хюлькенберг занимает 13-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе четыре очка.