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Нико Хюлькенберг высказался о «Хаасе» после контракта с «Ауди»

Нико Хюлькенберг высказался о «Хаасе» после контракта с «Ауди»
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Немецкий пилот Нико Хюлькенберг поблагодарил команду «Хаас», которую он покинет по окончании нынешнего сезона Формулы-1. Нико подписал многолетний контракт с «Ауди», но в 2025-м присоединится к «Кик-Зауберу», чей контрольный пакет акций «Ауди» уже полностью выкупила.

«Хотел бы выразить особую благодарность команде «Хаас», особенно Джину Хаасу и Гюнтеру Штайнеру, за то, что они доверились мне полтора года назад и сделали возможным моё возвращение в Формулу-1. В оставшихся 19 гонках сделаю всё, что в моих силах, чтобы добиться как можно большего успеха», – написал Хюлькенберг на своей странице в социальных сетях.

В настоящий момент Хюлькенберг занимает 13-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе четыре очка.

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