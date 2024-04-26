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La Gazzetta dello Sport: «Астон Мартин» предложил Эдриану Ньюи контракт на $ 100 млн

La Gazzetta dello Sport: «Астон Мартин» предложил Эдриану Ньюи контракт на $ 100 млн
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Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» сделала кране заманчивое предложение руководителю технического департамента «Ред Булл» Эдриану Ньюи. Об этом информирует GrandPX.news со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. По сведениям источника, гоночный коллектив из Великобритании предлагает именитому специалисту контракт на $ 100 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что Эдриан якобы недоволен положением дел в австрийской команде. Говорилось, что руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер будто бы желает, чтобы Ньюи полностью посвятил себя гиперкару RB17 в связи с ограничениями в финансовом регламенте Формулы-1. При этом Эдриан в прошлом году продлил контракт с «Ред Булл» до конца 2025-го.

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