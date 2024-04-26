Редкая Bugatti в стиле «Трансформеров» выставлена на аукцион

На аукцион RM Sotheby’s выставлена редкая модель Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, выпущенная тиражом в 92 штуки, причём предложенный экземпляр выполнен в уникальной раскраске — она посвящена «Трансформерам».

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse в стиле «Трансформеров» Фото: RM Sotheby's

Ливрею для автомобиля выбирал её владелец — поклонник известной франшизы, который приобрёл машину в 2015 году. Корпус машины выкрашен в небесный оттенок синего цвета, а также украшен узорами, которые на капоте образуют фирменный знак автоботов — протагонистов фильмов «Трансформеры». Кроме того, символ автоботов размещён в салоне между креслом водителя и пассажирским сиденьем. Ожидаемая стоимость лота не сообщается.

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse в стиле «Трансформеров» Фото: RM Sotheby's

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse появилась в 2012 году в качестве версии Veyron Super Sport в кузове тарга. Под капотом у автомобиля знаменитый 8-литровый двигатель W16 с четырьмя турбинами, который на Grand Sport Vitesse развивает 1200 лошадиных сил. До 100 км/ч этот автомобиль разгоняется за 2,6 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 375 км/ч.