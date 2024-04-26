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Босс команды GT4: если Ньюи уйдёт, «Ред Булл» сэкономит. Его время прошло, как и Хэмилтона

Босс команды GT4: если Ньюи уйдёт, «Ред Булл» сэкономит. Его время прошло, как и Хэмилтона
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Руководитель команды GT4 Франс Версхюр поделился мнением о ситуации в австрийской команде «Ред Булл» с её руководителем технического департамента Эдрианом Ньюи. Ранее сообщалось, что Ньюи может покинуть гоночный коллектив. В качестве альтернативных вариантов называются «Феррари» и «Астон Мартин».

«Эдриан работает в «Ред Булл» только номинально. Если «Ред Булл» отпустит его, они, по крайней мере, сэкономят на зарплате. Пьер Ваше – человек, который на самом деле занимается разработкой машины. Это делает не Ньюи. Его время прошло. Думаю, время Льюиса Хэмилтона тоже прошло», — приводит слова Версхюра GrandPX.news со ссылкой на его выступление в Tafel program.

Сколько зарабатывают в Формуле-1:

Ранее сообщалось, что «Астон Мартин» якобы предложил Ньюи контракт на $ 100 млн.

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