Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Себастьян Феттель назвал пилота Формулы-1, который удивил его больше всего

Себастьян Феттель назвал пилота Формулы-1, который удивил его больше всего
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель ответил на вопрос о пилоте, который удивил его больше всего. По словам Феттеля, это Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

«На самом деле трудно вспомнить всех. Но всё-таки мне кажется, что это Макс Ферстаппен: мастерство, с которым он проявил себя, то, как смог отточить его, и то, как пилотирует на том уровне, на котором находится сегодня», — сказал Феттель во время интервью на talkSPORT.

В настоящий момент Ферстаппен занимает первое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. После шести Гран-при в активе нидерландца 110 очков. Следующий этап «Королевских гонок», Гран-при Майами, состоится с 3 по 5 мая.

Ферстаппен подколол английских гонщиков:

Материалы по теме
Себастьян Феттель назвал своего самого сильного соперника в карьере
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android