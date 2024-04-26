Марк Хьюз: уход Ньюи не станет для «Ред Булл» концом света

Авторитетный автоспортивный журналист Марк Хьюз считает, что вероятный уход главы технического отдела «Ред Булл» Эдриана Ньюи не станет для австрийской команды концом света. Об этом он написал в своей колонке в издании The Race.

«Очевидно, что потерять человека, считающегося многими величайшим техническим гением в истории Формулы-1, было бы очень серьёзным ударом. Но это не будет для «Ред Булл» концом света. Любая из крупных команд слишком большая и сильная, чтобы мгновенно упасть вниз из-за ухода даже такого выдающегося специалиста.

В техническом отделе «Ред Булл» работает целая группа исключительно талантливых инженеров, и, если Ньюи уйдёт, у них будет большая мотивация доказать свою состоятельность. Все, кто чувствует, что их вклад был в тени Ньюи, будут желать показать, на что они способны», — написал Хьюз.