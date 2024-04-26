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В «Астон Мартин» считают, что Эдриан Ньюи выберет «Феррари» — источник

В «Астон Мартин» считают, что Эдриан Ньюи выберет «Феррари» — источник
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В «Астон Мартин» считают, что именитый конструктор Эдриан Ньюи выберет не их команду, а итальянскую «Феррари». Об этом со ссылкой на источники в «Астон Мартин» заявляет журналист Sky Sports Крейг Слейтер.

«Ходили слухи, что «Астон Мартин» пытается побороться с «Феррари» за Ньюи. Для самого Ньюи это, возможно, было бы лучше с логистической точки зрения, ведь «Астон Мартин» базируется в Сильверстоуне. В некоторой степени из-за этого «Феррари» многие годы не могла с ним договориться.

Но некоторые источники в «Астон Мартин» сказали мне, что, по их мнению, если он и уйдёт из «Ред Булл», то это будет «Феррари», — приводит слова Слейтера Sky Sports News.

Ранее появились сообщения, что «Астон Мартин» предложил Эдриану Ньюи контракт на $ 100 млн.

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