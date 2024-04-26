«Нет, спасибо, я не хочу поворачивать». Техдир Эллисон — о поведении машины «Мерседеса»

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал о проблемах с управляемостью машины W15 на Гран-при Китая.

«Приятно говорить о грамотно проведённой гонке, когда есть результат. Но не так приятно делать то же самое, когда машина не очень быстра.

Льюис стартовал с низкой позиции на стартовой решётке, сумел набрать очки, совершил много хороших обгонов, а Джордж провёл отличную гонку без ошибок. Но это был тот случай, когда вы просите машину зайти в поворот, а передние колёса говорят: «Нет, спасибо, я не хочу поворачивать».

Если передние колёса не хотят входить в поворот, это означает, что гонщикам приходится ждать вечность, чтобы дать мощность на выходе из него, и вы теряете время на круге.

Чтобы заставить машину пройти поворот, им приходится работать газом, чтобы несколько разгрузить зад машины, а это убивает задние шины», — приводит слова Эллисона издание Planet F1.