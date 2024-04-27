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Пилот команды Формулы-Е «Макларен» Сэм Бёрд сломал руку на этапе в Монако

Пилот команды Формулы-Е «Макларен» Сэм Бёрд сломал руку на этапе в Монако
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Сэм Бёрд, пилот команды «Макларен», попал в аварию на тренировке в Монако. Через несколько часов после инцидента стало известно, что гонщик сломал руку.

Авария произошла во время первой свободной практики в рамках этапа в Монако. Машина Сэма врезалась в барьер, в результате чего отлетело рулевое колесо. «Макларен» заменил Бёрда на Тейлора Барнарда, который принял участие в квалификации и занял последнее, 22-е место.

Перед этапом в Монако Бёрд занимал восьмое место в личном зачёте с 38 очками. «Макларен», в свою очередь, располагался на седьмом месте из 11 команд.

37-летний гонщик присоединился к «Макларен» в августе 2023 года. Ранее Бёрд выступал за «Ягуар», а также неоднократно принимал участие в гонке «24 часа Ле-Мана».

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