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Daily Mail: есть вероятность, что для Эдриана Ньюи будут созданы специальные условия

Daily Mail: есть вероятность, что для Эдриана Ньюи будут созданы специальные условия
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Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи может не уходить в отпуск после ухода из австрийской команды. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Согласно имеющейся информации, есть вероятность, что для Эдриана Ньюи будут созданы специальные условия для ухода из команды. Они будут подразумевать то, что ему не предстоит пропускать целый год, и он сразу сможет приступить к работе.

Ранее сообщалось, что Эдриан Ньюи должен будет провести год вне Формулы-1, прежде чем сможет присоединиться к другой команде.

65-летний Эдриан Ньюи работает в «Ред Булл» с 2006 года. Он якобы недоволен склоками внутри команды, возникшими после скандала вокруг Кристиана Хорнера.

Главным претендентом на Ньюи считается команда «Феррари».

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