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Ральф Шумахер: «Ред Булл» разваливается на части, главная вина — на Хорнере

Ральф Шумахер: «Ред Булл» разваливается на части, главная вина — на Хорнере
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер высказался о проблемах команды «Ред Булл» на фоне новостей о возможном ухоже главы технического департамента Эдриана Ньюи.

«Ньюи нужна хорошая атмосфера, поэтому он ищет новое рабочее место. «Ред Булл» разваливается на части. Ответственно за это несёт Кристиан Хорнер, который всеми силами держится за власть. Макс Ферстаппен и Хельмут Марко тоже уже подумывают об уходе. Такими темпами команда скатится к посредственности.

Уход Ньюи будет далеко не последней проблемой, с которой они все столкнутся. Я даю «Ред Булл» ещё два года, если они продолжат цепляться за Хорнера. Я в этом абсолютно уверен», — заявил Шумахер в эфире Sky Sports News.

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