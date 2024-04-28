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Гэри Андерсон: на месте Ньюи выбрал бы «Феррари» за наносекунду

Гэри Андерсон: на месте Ньюи выбрал бы «Феррари» за наносекунду
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Эксперт, бывший технический директор «Джордана» Гэри Андерсон высказал своё мнение о том, в какую команду стоит перейти знаменитому британскому конструктору Эдриану Ньюи.

«Я не вижу причин, по которым он должен перейти в «Мерседес» или «Астон Мартин». «Феррари» — это и есть Формула-1, так было всегда и так остаётся. Она всегда стремилась к успеху. На месте Ньюи выбрал бы «Феррари» за наносекунду.

Возможно, «Феррари» не добивалась тех результатов, которых заслуживала, были эпохи доминирования, но было и много длительных периодов без титулов, включая тот, в котором она находится сейчас и который длится с 2008 года. Но это не остановит «Феррари» в её стремлении сделать всё возможное ради успеха», — написал Андерсон в материале для The Race.

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