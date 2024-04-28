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Менеджер Сайнса: в ближайшее время от нас не будет никаких важных новостей

Менеджер Сайнса: в ближайшее время от нас не будет никаких важных новостей
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Карлос Оноро, менеджер пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, рассказал о том, что в ближайшее время новостей по поводу новой команды испанца не поступит.

«Какие-то новости до Майами? Нет, нет, нет! Вы можете спать спокойно. Между Китаем и Майами никаких новостей не будет, не волнуйтесь!

Скажем так, сейчас интересный период времени. В последнее время на рынке происходят различные изменения, и я думаю, что в ближайшие недели мы увидим некоторые движения. Но по крайней мере от нас не будет никаких важных новостей, мы всё ещё играем в свою игру, а дальше будет видно», — приводит слова Оноро Motorsport Week.

Ранее Сайнс рассказал, почему не определяет старт сезона-2024 как лучший в своей карьере в Формуле-1.

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