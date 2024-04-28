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Брандл: Ньюи станет двойным ударом для любого конкурента

Брандл: Ньюи станет двойным ударом для любого конкурента
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Известный британский обозреватель Мартин Брандл прокомментировал слухи о том, что именитый конструктор Эдриан Ньюи может перейти из «Ред Булл» в «Феррари».

«Команды со средствами и ресурсами будут опекать Эдриана Ньюи. И если он окажется доступен, это станет двойным ударом для любого конкурента. Это доступ к его опыту и гению, а также лишение другой команды его присутствия», — написал Брандл в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что Ньюи недоволен положением дел в австрийской команде. Также ходили слухи, что руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер желает, чтобы Ньюи посвятил себя гиперкару RB17 в связи с ограничениями в финансовом регламенте. Отметим, что в прошлом сезоне Ньюи продлил контракт с «Ред Булл» до конца 2025 года.

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