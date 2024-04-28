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«Мы в сильной позиции». Браун объяснил, что выгодно отличает «Макларен» от конкурентов

«Мы в сильной позиции». Браун объяснил, что выгодно отличает «Макларен» от конкурентов
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Глава «Макларена» Зак Браун считает, что отсутствие радикальных кадровых, технических и спонсорских изменений положительно скажется на команде в перспективе.

«Одна из вещей, которые я пытаюсь сделать, это обеспечить стабильность и долголетие всем нашим гоночным командам.

Мы находимся в прекрасном положении. Мы знаем, кто является нашими гонщиками, знаем руководителя команды. Всё идёт по плану, у нас есть новые технологии и отличные спонсоры.

В то время как некоторые команды вышли из равновесия, когда непонятно, кто и где будет выступать, когда стоит вопрос с силовыми установками, мы находимся в сильной позиции. И мы просто хотим продолжать идти по этому пути», — приводит слова Брауна издание Racingnews365.

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