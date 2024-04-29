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Тюнинг-ателье представило агрессивный карбоновый обвес для электрического Rolls-Royce

Тюнинг-ателье представило агрессивный карбоновый обвес для электрического Rolls-Royce
Rolls-Royce Spectre от Mansory
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Тюнинг-ателье Mansory представило свою версию электрического купе Rolls-Royce Spectre. С технической точки зрения электромобиль не претерпел изменений, однако получил необычный агрессивный облик.

Rolls-Royce Spectre от Mansory

Rolls-Royce Spectre от Mansory

Фото: Mansory

Кузов автомобиля переработан с применением карбона. У машины новый передний бампер со сплиттером, усиленным по бокам закрылками. Кроме того, в задней части появился мощный диффузор, а на крыльях — воздухозаборники. Все эти компоненты выполнены из углеродного волокна.

Rolls-Royce Spectre от Mansory

Rolls-Royce Spectre от Mansory

Фото: Mansory

Rolls-Royce Spectre был представлен в 2022 году, а серийное производство машины началось в 2023-м. У автомобиля два электромотора суммарной мощностью 585 лошадиных сил.

Rolls-Royce Spectre от Mansory

Rolls-Royce Spectre от Mansory

Фото: Mansory

До 100 км/ч Rolls-Royce Spectre разгоняется за 4,5 секунды, а его максимальная скорость — 250 км/ч. Запас хода на одном заряде батареи составляет 517 километров по циклу WLTP.

Напомним, чуть ранее в Mansory представили другой проект на базе Rolls-Royce — уникальный позолоченный Cullinan.

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