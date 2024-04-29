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«Невероятно». Отец Макса Ферстаппена высказался о сыне

«Невероятно». Отец Макса Ферстаппена высказался о сыне
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Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, выступающего за «Ред Булл», поделился мнением о выступлении сына в нынешнем сезоне.

«Всё безумно хорошо. Невероятно, насколько силён Макс. Во время гонок замечаешь, что он держит всё под контролем и за всем следит. Во время квалификаций у него тоже всё здорово», — приводит слова Йоса издание Racingnews365 со ссылкой на RaceXpress.

В настоящий момент Ферстаппен располагается на первой строчке в общем зачёте пилотов. После пяти этапов в активе нидерландца 110 очков. У его ближайшего преследователя, товарища по команде Серхио Переса, 85 баллов. Тройку сильнейших с 76 очками занимает Шарль Леклер из итальянского гоночного коллектива «Феррари».

Ферстаппен подколол английских гонщиков:

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