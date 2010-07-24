Булье: хорошо, что опередили "Уильямс" и "Мерседес"

Глава «Рено» Эрик Булье подвёл итоги квалификации Гран-при Германии.

«Я вполне доволен нашим выступлением в квалификации, учитывая, что все команды впереди нас — и некоторые позади — использовали воздуховод. Хорошо быть первой командой среди тех, где нет такой системы, и особенно хорошо, что Роберт впереди двух „Мерседесов“ — хотя он мог бы быть ещё быстрее, если бы не трафик на быстрейшем круге. Конечно, наши амбиции выше, чем седьмое место, но это был хороший результат.

Что касается Виталия, то он не сумел отобраться в Q3. Но в его защиту я могу сказать, что времена сегодня были очень плотными и ему не хватило лишь нескольких десятых секунды», — приводит слова Булье пресс-релиз «Рено».