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Отец чемпиона мира по картингу рассказал о необъективном отношении судей к россиянам

Отец чемпиона мира по картингу рассказал о необъективном отношении судей к россиянам
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Илья Куцков, отец 15-летнего российский гонщика Кирилла Куцкова, высказался об отношении судей к пилотам из Российской Федерации.

«Это было особенно заметно в 2022 году в картинге, когда судили англичане. Я тогда составил таблицу, что россиян штрафовали в три раза чаще, чем условных шведов, которые были в таблице на втором месте. Мы через владельцев команды отправили информацию в ФИА, и они эту ситуацию отрегулировали. Вы же нас допустили как нейтральных спортсменов, мы соблюдаем все требования — тогда и отношение должно быть одинаковое. В 2023 году заметного дисбаланса в судействе уже не было. Да и глобальная истерия, как мне кажется, закончилась», — сказал Илья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

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