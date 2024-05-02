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«Макларен» и программа Алонсо отказались поддержать чемпиона мира по картингу из России

«Макларен» и программа Алонсо отказались поддержать чемпиона мира по картингу из России
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Илья Куцков, отец 15-летнего российский гонщика Кирилла Куцкова, высказался о сложностях карьерных перспектив сына из-за нынешней политической ситуации.

«На гала-церемонии ФИА поговорили с Кристианом Хорнером. Когда я начал представлять сына, он ответил: «Да я знаю Кирилла, мы за всеми гонками следим». И добавил: «Как только у вас появится другой паспорт, звоните, возьмём в «Ред Булл». Может, шутка, а может, нет — кто же знает?

Например, наша картинговая команда DPK находится под патронажем Фернандо Алонсо — он софинансирует команду, именно благодаря гранту Фернандо они смогли посадить Кирилла на сезон и выиграть чемпионат мира. Удачная инвестиция! Но нам честно сказали: «Ребят, сейчас такая ситуация, что под своё крыло мы вас не возьмём. Вы уж нас простите. Пилот того заслуживает, но всё дело в паспорте и в политике». «Макларен» сказал то же самое, а «Уильямс» даже не стал разговаривать», — сказал Илья в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

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