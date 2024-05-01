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Журналист Sky Sports: Ньюи рассматривал возможность ухода из «Ред Булл» в прошлом году

Журналист Sky Sports: Ньюи рассматривал возможность ухода из «Ред Булл» в прошлом году
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Журналист Sky Sports Крейг Слейтер прокомментировал уход руководителя технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи из команды. Ранее стало известно, что специалист покинет гоночный коллектив по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

«Я узнал, что Ньюи рассматривал возможность ухода из «Ред Булл» в прошлом году. Кристиану Хорнеру пришлось фактически уговорить его подписать новый контракт с командой, что он и сделал в мае прошлого года. Но он всё больше разочаровывался в борьбе за власть, которая происходила за кулисами команды», — сказал Слейтер на канале Sky Sports F1 в YouTube.

Напомним, Ньюи продлил контракт с «Ред Булл» в прошлом году до конца 2025-го.

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