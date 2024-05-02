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«Мы очень близки к лидерам». Вассёр высказался об ожиданиях от Гран-при Майами

«Мы очень близки к лидерам». Вассёр высказался об ожиданиях от Гран-при Майами
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал о том, чего ожидает от своей команды на Гран-при Майами.

«Мы возвращаемся на спринтерский формат, от которого немного пострадали в Китае. Но теперь мы будем на совершенно другой трассе. Здесь у нас есть данные за два предыдущих года.

Мы рассчитываем выступить лучше, чем две недели назад, я убеждён, что у нас потенциал для роста, учитывая, насколько все близки к лидерам.
Будет очень важно использовать единственный свободный заезд по полной. Особенно нужно уделить время для подготовки к квалификации, в которой мы испытываем больше проблем, чем должны.

Также этот уикенд является особенным для нас, так как именно на этом Гран-при наш титульный партнёр HP дебютирует вместе с нами! Мы постараемся сделать так, чтобы наше сотрудничество привело к отличным результатам», — приводит слова Вассёра Autosprint.

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