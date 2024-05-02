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Экс-инженер «Феррари» и «Макларена» стал исполнительным техническим директором «Альпин»

Экс-инженер «Феррари» и «Макларена» стал исполнительным техническим директором «Альпин»
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Экс-глава отдела аэродинамики «Феррари» Давид Санчес назначен исполнительным техническим директором команды «Альпин», сообщает пресс-служба французской команды.

В новой должности Давид будет руководить техническим департаментом в Энстоуне и нести общую ответственность за работу отделов производительности, инженерного обеспечения и аэродинамики команды.

Давид будет руководить тремя ключевыми направлениями, которые подпадают под недавно объявленную трёхступенчатую техническую структуру: ему будут подчиняться Киарон Пилбим (технический директор — Performance), Джо Бернелл (технический директор — Engineering) и Дэвид Уитер (технический директор — Aerodynamics).

Француз присоединится к команде сегодня и будет подчиняться непосредственно директору команды и вице-президенту Alpine Motorsports Бруно Фамену.

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