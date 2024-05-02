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Туррини: говорят, что с Имолы Антонелли окажется в Формуле-1

Туррини: говорят, что с Имолы Антонелли окажется в Формуле-1
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Пилот Формулы-2 Андреа Кими Антонелли может дебютировать в Формуле-1 после Гран-при Майами. Итальянец заменит Логана Сарджента в команде «Уильямс», сообщает итальянский инсайдер Лео Туррини.

«Говорят, что с Имолы Кими сразу же окажется в Формуле-1.

Хорошая ли это идея — сразу сажать его в «Уильямс»? Это не самая лучшая машина. Надеюсь, Тото Вольф знает, что делает», — написал Туррини в своей колонке в Quotidiano.

Напомним, Гран-при Майами пройдёт с 3 по 5 мая в Майами (США). Действующим победителем является трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Ранее бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер объяснил, почему молодой пилот Андреа Кими Антонелли не должен получить место в составе «Мерседеса» в следующем сезоне Формулы-1.

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