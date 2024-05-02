Редкий суперкар, созданный в честь легендарной раллийной Lancia, продают за $ 1,5 млн

На площадке PistonHeads на продажу выставлен рестомод Lancia Kimera Evo37 Martini 7, созданный в честь легендарной Lancia Rally 037, которая блистала на этапах чемпионата мира по ралли в первой половине 1980-х. Kimera Evo37 выпущена тиражом в 37 экземпляров, а за выставленный на продажу просят £ 1,17 млн (около $ 1,46 млн по текущему курсу).

Kimera Evo37 Фото: pistonheads.com

Kimera Evo37 была представлена в 2021 году. Спорткар не только внешне схож с Lancia 037, но и создавался так, словно это дальнейшее развитие раллийной машины — конструкторами рестомода выступили инженеры, работавшие над оригинальным автомобилем.

Kimera Evo37 Фото: pistonheads.com

Под капотом у автомобиля 2,1-литровый двигатель с турбонаддувом и нагнетателем мощностью 500 лошадиных сил, которую при желании владельца можно увеличить до 542. До 100 км/ч Kimera Evo37 разгоняется меньше чем за три секунды, а её максимальная скорость — 310 км/ч.

Kimera Evo37 Фото: pistonheads.com

Отметим, что в феврале Kimera Automobili представила новую версию рестомода — Kimera Evo38, которая получила более мощный двигатель и привод на обе оси.