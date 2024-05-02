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Ральф Шумахер: Ферстаппен точно покинет «Ред Булл», вопрос только когда

Ральф Шумахер: Ферстаппен точно покинет «Ред Булл», вопрос только когда
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер высказался о слухах про то, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может покинуть команду вслед за главой технического департамента Эдрианом Ньюи.

«Я думаю, что Ферстаппен уже подыскивает себе новое место. В паддоке уже слышны истории о том, как он разговаривает с другими командами.

Вопрос лишь в том, когда состоится этот переход: в 2025 или 2026 году? Но в любом случае я уверен, что он хочет уйти.

За ним последуют и инженеры, которые захотят продолжать работать с Ньюи. Командная атмосфера далека от идеала, мягко говоря, это не то, чего хотел Матешиц. То, что происходит сейчас, это стыдно и грустно», — приводит слова Шумахера Sky Germany.

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