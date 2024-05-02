Жак Вильнёв: «Феррари» могут пожалеть, что отказываются от Сайнса

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв считает, что «Феррари» может пожалеть о том, что отказывается от Карлоса Сайнса, оставляя в команде Шарля Леклера.

«Сайнс, несомненно, победит Леклера. Люди начинают понимать, что Карлос — серьезный соперник. Он зрелый, целеустремленный, умный и трудолюбивый гонщик. Он тот, кто делает разницу.

Несмотря на то, что его практически выгоняют из команды, Карлос очень хорошо отреагировал на ситуацию. Мы видим, что он не отбывает номер и не хочет быть вторым номером Леклера. Он здесь, чтобы играть в свою игру и показать миру, на что он способен. И ему это прекрасно удаётся. Он единственный, кто выигрывает гонки в составе «Феррари». Его стоимость значительно выросла за последние три года…

В «Феррари» есть две фракции. Одна хотела Льюиса Хэмилтона, а другая — сохранить Леклера. Сайнс стал их жертвой. По иронии судьбы, Сайнс, вероятно, окажется в лучшей ситуации. Возможно, в «Феррари» пожалеют о своём решении», — приводит слова Вильнёва издание Marca.