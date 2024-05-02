Дочь Кена Блока заявила, что хочет попасть в Формулу-1

Лия Блок, дочь легендарного раллиста и дрифтера Кена Блока, заявила, что целью ее перехода из раллийных гонок в кольцевые является попадание в Формулу-1.

«Академия Формулы-1 (женская гоночная серия – прим. «Чемпионата») не моя цель. Я хотела бы пройти через Формулу-3, Формулу-2 и, в конечном счете оказаться в Формуле-1. Это моя долгосрочная цель и нужно понять, как её достичь», — приводит слова Блок Dirt Fish.

Лия Блок сейчас выступает в Академии Ф-1, официальной серии гонок поддержки Формулы-1, в которой используются болиды Формулы-4. Она является членом гоночной академии «Уильямса».

Дебют Блок в Академии Формулы-1 в Саудовской Аравии был противоречивым. В практиках она показала третью скорость, но попала в аварии в обеих гонках этапа.