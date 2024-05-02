«Хаас» показал «пальмовые» комбинезоны для Гран-при Майами

Американская команда «Хаас» опубликовала изображение гоночных комбинезонов, в которых ее пилоты будут выступать на шестом этапе сезона-2024 Формулы-1 в Майами. На комбинезоны нанесено изображение пальм, которые растут в Майами.

Комбинезоны «Хааса» для Гран-при Майами Фото: HaasF1Team

«Хлоя [Чемберс], Пьетро [Фиттипальди], Кевин [Магнуссен] и Нико [Хюлькенберг] демонстрируют наши стилизованные под пальмы комбинезоны для Гран-при Майами», — сообщается в официальном аккаунте «Хааса» в социальной сети X (ранее Twitter).

Гран-при Майами пройдёт с 3 по 5 мая на Международном автодроме Майами. В рамках этапа состоится одна тренировка, спринт-шутаут, спринт, квалификация и основная гонка.

Команда «Хаас» на данный момент занимает седьмое место в зачете Кубка конструкторов, в их активе пять очков.