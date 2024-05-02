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Херберт назвал единственный вариант для Ферстаппена после ухода Ньюи из «Ред Булл»

Херберт назвал единственный вариант для Ферстаппена после ухода Ньюи из «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт считает, что если Макс Ферстаппен решит покинуть «Ред Булл» вслед за главой технического департамента Эдрианом Ньюи, то единственным реальным для него вариантом будет «Мерседес».

«Макс продлил контракт с «Ред Булл» в начале прошлого года. Я не удивлюсь, если у него нет пункта о расторжении в случае ухода Эдриана. У него есть такой, связанный с Хельмутом Марко. Продолжающиеся разборки делают это место очень некомфортным.

Я думаю, Макс был в ярости. Помните, Йос, его отец, предсказывал, что эта история может взорвать «Ред Булл». Хочет Макс участвовать в этом? Точно нет. Единственный вариант, который у него реально есть, — это «Мерседес».

Он может даже пожертвовать следующим годом, перед 2026-м и новым регламентом», — приводит слова Херберта издание Daily Mirror.

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