«Очень хочу поработать с ним!» Льюис Хэмилтон – о Ньюи

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон прокомментировал уход Эдриана Ньюи из «Ред Булл».

«Хочу ли я поработать с ним? Очень!

Эдриан всем известен… у него замечательная история, большой послужной список, и за свою карьеру он проделал потрясающую работу в разных командах, накопив свои знания и опыт.

Я думаю, он прекрасно дополнил бы «Феррари». У них уже отличная команда, они добились огромного прогресса и больших успехов… в этом году их машина гораздо быстрее. Но да, для меня было бы честью поработать с ним», — приводит слова Хэмилтона издание Daily Express.

Льюис Хэмилтон в конце года покинет «Мерседес» и будет выступать за «Феррари» вместе с Шарлем Леклером. Сообщается, что Эдриан Ньюи тоже скорее всего окажется в «Феррари», но он сможет присоединиться к ним только в мае 2025 года.