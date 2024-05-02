Фернандо Алонсо хочет ясности с вынесением наказаний в Формуле-1

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо хочет прояснить ситуацию с вынесением наказаний в Формуле-1.

«Я предпочитаю ничего не комментировать, пока они всё не перепроверят и не прояснят ситуацию.

Такое бывает в любом виде спорта. Когда смотришь футбол по телевизору, то есть разные мнения о нарушениях — желтая карточка, либо красная карточка, либо вообще нет фола. Всё зависит от того, за какую команду ты болеешь.

Всегда будут разные мнения. Я думаю, что в Китае 99% людей наслаждались спринтом и борьбой. Думаю, у меня был самый суровый штраф в той гонке.

Как я уже сказал, правила есть правила, и мы их принимаем. Иногда мы соглашаемся, иногда — нет, но мы должны это принять, потому что у них есть все полномочия для принятия таких решений и трактовки правил», — приводит слова Алонсо издание Racing News 365.

Ранее стало известно, что «Астон Мартин» подал апелляцию на штраф Алонсо в Шанхае, слушания по этой апелляции состоятся 3 мая в Майами.