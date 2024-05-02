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«Он гений, который изменил наш спорт». Алонсо тоже хочет поработать с Ньюи

«Он гений, который изменил наш спорт». Алонсо тоже хочет поработать с Ньюи
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Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо заявил, что Эдриан Ньюи лучший в своём деле, и он хотел бы поработать с британским специалистом.

«Я всегда хотел хоть раз поработать с Ньюи. Я очень уважаю его, считаю его лучшим, возможно, из всех, кто когда-либо работал в Формуле-1. Он легенда нашего спорта. Мне повезло, я всегда соревновался с его машинами.

Он гений, человек, который изменил этот спорт к лучшему. Он всегда вносил много идей в разных командах, и с большим успехом. Он пришелся бы ко двору в любой команде. Перейдёт ли он в «Астон Мартин»? Это вопрос к Лоуренсу [Строллу]. Мы довольны нашим техническим отделом. Эдриан лучший, но это решать Лоуренсу и Эдриану.

Несколько раз я был близок к тому, чтобы поработать с ним, но этого так и не произошло. По крайней мере, у меня дома будет мой «Астон Мартин Валькирия» с его подписью», — сказал Алонсо на пресс-конференции ФИА перед Гран-при Майами.

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