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«Нет, не сейчас». Ферстаппен – о переходе в другую команду из-за ухода Ньюи из «Ред Булл»

«Нет, не сейчас». Ферстаппен – о переходе в другую команду из-за ухода Ньюи из «Ред Булл»
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Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен заявил, что не думает о смене команды из-за предстоящего ухода Эдриана Ньюи из «Ред Булл».

На вопрос, заставил ли уход Ньюи задуматься о его будущем в «Ред Булл», Ферстаппен ответил: «Нет, не сейчас».

«Как я уже говорил, важно иметь самую быструю машину, потому что так намного легче делать правильный выбор. В конце концов, у нас есть сильный коллектив, целая группа людей, о которых мало говорят в прессе.

Это нормально, они знают, что и как им нужно делать, они знают свой вклад в команду, её успех, в том числе в плане работы над машиной. Мы просто продолжаем работать.

В конце концов, для меня дело не в деньгах. И конечно, я и так очень доволен тем, что у меня есть в команде. Если в команде хорошая атмосфера и самая быстрая машина, то всё довольно просто», — приводит слова Ферстаппена сайт Формулы-1.

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