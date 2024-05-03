Боттас: «Ауди» ясно дала понять, что им нужен немецкий пилот

Пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас высказался о подписании контракта Нико Хюлкенберга с «Ауди», отметив, что для него это стало своего рода неожиданностью.

«Это было объявлено очень рано и было немного неожиданным. Но рынок пилотов, очевидно, начинает шевелиться.

Также имеет смысл, что он немец, и «Ауди» довольно ясно дала понять, что им нужен немецкий гонщик. Так что всё хорошо, посмотрим, что будет дальше», — приводит слова финского гонщика издание Race Fans.

Ранее «Ауди» купила команду «Кик-Заубер», за которую сейчас выступает Боттас. В 2026 году гоночный коллектив из Хинвила станет заводской командой немецкого автогиганта. На прошлой неделе было объявлено, что Хюлькенберг будет выступать за «Кик-Заубер» со следующего года. контракт Нико с «Ауди» рассчитан на несколько лет.