Формула-1, Гран-при Майами — 2024: спринт-квалификация, онлайн-трансляция

Сегодня, 3 мая, пройдёт спринт-квалификация шестого этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Майами. Начало заезда запланировано на 23:30 по московскому времени.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию спринт-квалификации, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Формула-1. Гран-при Майами — 2024. Онлайн-трансляция спринт-квалификации.

В настоящий момент лидером в общем зачёте пилотов является Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл». В его активе 110 очков. На втором месте находится его товарищ по команде Серхио Перес. На счету мексиканца сейчас 85 очков. Топ-3 замыкает Шарль Леклер из итальянского гоночного коллектива «Феррари» (76 очков).