Ferrari показала новый спорткар. Это преемник 812-й, созданный в честь двигателя V12

Компания Ferrari в преддверии Гран-при Майами Формулы-1 представила свой новый автомобиль — Ferrari 12 Cilindri, а также его аналог в кузове спайдер — Ferrari 12 Cilindri Spider.

Ferrari 12 Cilindri Фото: ferrari.com

Эта модель оснащена 6,5-литровым атмосферным двигателем V12, в честь которого машина и получила название. Мощность силовой установки составляет 830 лошадиных сил, а основан агрегат на идеях, которые прежде применялись при создании Ferrari 812 Competizione. Среди них выхлопная система с керамическим каталитическим конвертером, титановые шатуны и поршни из лёгкого алюминиевого сплава.

Ferrari 12 Cilindri Фото: ferrari.com

До 100 км/ч Ferrari 12 Cilindri разгоняется за 2,9 секунды, а за 7,9 секунды способна достичь отметки в 200 км/ч. В то же время версия 12 Cilindri Spider развивает 100 км/ч за три секунды ровно и дотягивается до 200 км/ч за 8,3. Максимальная скорость обоих автомобилей превышает 340 км/ч, сообщает Ferrari.

Ferrari 12 Cilindri Spider Фото: ferrari.com

Отметим, что в этом году ожидаются ещё две новинки от Ferrari, причём одна из них станет преемником гиперкара LaFerrari. Этот автомобиль, который в данный момент фигурирует под кодовым названием F250, уже замечен во время дорожных тестов. Вероятнее всего, это будет первый флагман Ferrari без 12-цилиндрового двигателя.