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Риккардо: не вижу смысла разговаривать со Строллом, пока он не извинился

Риккардо: не вижу смысла разговаривать со Строллом, пока он не извинился
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Пилот «РБ» Даниэль Риккардо высказался о том, что гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл не принёс ему извинения за инцидент на Гран-при Китая. Напомним, Стролл не отреагировал на замедлившегося перед ним Риккардо, сбросившего скорость из-за сейфти-кара, и инициировал столкновение.

«Хочу ли я поговорить со Строллом? Я бы сказал, что нет, потому что чувствую, что это ни к чему не приведёт. Я могу принять извинения, я не такой уж и мудак. Но извинений нет. Он явно не считает, что допустил ошибку. Так что мне нечего сказать.

Когда мы будем сидеть на брифинге гонщиков, если он захочет поболтать, я не стану его игнорировать.

Когда я был моложе и был более упрямым, то не всегда извинялся за то, в чём был виноват. Но в последние годы, даже если на мне только часть вины, то я всё равно извиняюсь. Я просто пишу пилотам сообщение, чтобы разрядить обстановку.

Мы все соперники, но не обязаны становиться врагами. Я таковым Стролла точно не считаю», — приводит слова Риккардо Motorsport.

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