Гуаньюй Чжоу высказался о возможном переходе в «Альпин»

Пилот «Кик-Заубера» Гуаньюй Чжоу высказался о возможных вариантах продолжения карьеры в Формуле-1. В частности, Чжоу коснулся возможности перейти в «Альпин». Напомним, в 2025 году в «Кик-Заубер» перейдёт немецкий гонщик Нико Хюлькенберг, который сейчас выступает за «Хаас».

«Я уходил из «Рено» не на фоне каких-то ссор. Думаю, всё прошло довольно гладко. В то время было только одно свободное место, в «Заубере», поэтому они позволил мне уйти. И на этом мой контракт с академией закончился. Думаю, отношения всё ещё есть, но насколько это возможно? Я не уверен. Пока рано говорить. Но, конечно, я буду изучать различные варианты», — приводит слова Чжоу издание Racingnews365.

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