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Перес: продление соглашения с «Ред Булл» не является сейчас приоритетной задачей

Перес: продление соглашения с «Ред Булл» не является сейчас приоритетной задачей
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о своём будущем в Формуле-1 на фоне слухов о том, что мексиканец может покинуть команду по истечении нынешнего сезона.

«Пока контракт не подписан, а значит, вопрос не закрыт. Рынок гонщиков сейчас крайне изменчив. Но в любом случае подписание нового контракт сейчас не является приоритетной задачей. Всё будет ясно потом, а сейчас это не главное», — заявил Перес на пресс-конференции.

Контракт Серхио с «Ред Булл» заканчивается в конце нынешнего сезона. Поступали сообщения из разных источников о том, что австрийская команда рассматривает вариант с приглашением нового пилота.

Перес занимает второе место в личном зачёте нынешнего сезона, уступая только своему партнёру по команде Максу Ферстаппену.

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