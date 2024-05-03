Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хюлькенберг назвал сотрудника, который повлиял на его выбор подписать контракт с «Ауди»

Хюлькенберг назвал сотрудника, который повлиял на его выбор подписать контракт с «Ауди»
Комментарии

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг рассказал, что на его решение подписать контракт с «Ауди» повлияла фигура генерального директора «Заубера» Андреаса Зайдля.

«Он является движущей силой в этом вопросе. Он один из тех, кто принимает решения, один из ключевых сотрудников в руководстве «Ауди». Так что, конечно, это произошло благодаря ему. Знаете, по отношению ко мне он очень открытый и прямолинейный парень», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport.

Напомним, Нико подписал многолетний контракт с «Ауди», но в 2025 году присоединится к «Кик-Зауберу», чей контрольный пакет акций «Ауди» уже полностью выкупила.

Главные новости дня:

Ранее о предстоящем переходе Хюлькенберга высказался пилот «Кик-Заубера» Гуаньюй Чжоу.

Материалы по теме
Гуаньюй Чжоу отреагировал на предстоящий переход в «Кик-Заубер» Хюлькенберга
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android